Prado detalla a qué extremos llega la banda para lograr que se pague la ‘causa’, un impuesto que han de abonar los reclusos sólo para que se les permita seguir vivos. “Preso que no pagaba un impuesto (...) le daban un tiro en la muñeca , si no paga por segunda vez un tiro en el tobillo y la tercera falta de pago equivale a la pena de muerte” .

Humberto Prado, el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental de derechos humanos que monitorea las condiciones de las prisiones en el país, explicó que las brutales tácticas empleadas por el Tren de Aragua tienen sus raíces en la violencia carcelaria que aplicaban dentro de Tocorón.

“Utilizan violencia desmedida para demostrar su poder y a quien traicione o no obedezca órdenes, su asesinato lo pone como ejemplo para que otros no piensen por ningún motivo seguir estos pasos” , se puede leer en un informe policial que detalla la historia de esta banda y que forma parte de los documentos de la Fiscalía de Colombia.

"En Bogotá, cada vez que llegaba de vuelta al barrio tenía que esconder todo –el dinero, el teléfono– porque podían asesinarme sólo por eso” , explicó Cortés en una entrevista con los periodistas en una ciudad estadounidense, cuyo nombre pidió no revelar.

“La característica básica es la de una violencia que no se detiene ante nada. Han asesinado a menores, torturado a jóvenes, descuartizado ciudadanos y no se conforman con eso, sino que quieren mostrarlo, hacerlo público, visible, para intimidar al conjunto de la sociedad” , dijo Naranjo, el general de policía retirado.

Redada en la prisión

Este septiembre, el ministro venezolano de Interior dijo a CNN en Español que las autoridades habían desmantelado la cúpula del Tren de Aragua tras una masiva operación para recuperar el control de la cárcel de Tocorón.

La banda había gestionado el penal durante años, disfrutando allí del lujo que pagaban con los ingresos obtenidos por sus crímenes. Los miembros del Tren de Aragua tenían acceso a una piscina, así como a varios restaurantes dentro de la prisión, donde también había una discoteca, una cancha de béisbol, un mercado y una gallera.

Ceballos dijo a los periodistas que la operación, en la que participaron miles de agentes armados, fue un “éxito total”.

Pero la periodista Ronna Risquez, autora de un libro recién publicado sobre el Tren de Aragua, dijo a OCCRP que si bien la redada es “un golpe duro” a la organización, es poco probable que vaya a suponer el desmantelamiento total de la banda.

“Esto no significa el desmantelamiento de la organización”, dijo. “Los líderes del Tren de Aragua no han sido detenidos y no se sabe dónde están”.

El ministro del Interior venezolano Remigio Ceballos en la operación de retoma de la prisión de Tocorón en 2023.

Crédito: Ministerio del Interior de Venezuela

Órdenes de arresto han sido emitidas en Perú y Colombia en contra de Héctor Guerrero, conocido por el alias de Niño Guerrero, quien según las autoridades manejaba el grupo desde la cárcel de Tocorón. Su ubicación actual es desconocida.

Y ahora, según sugiere la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en un comunicado, hay señales de que la banda encamina sus pasos hacia el norte.

Esta es una mala noticia para gente como Juan, un venezolano llegado recientemente a Nueva York con su mujer y sus tres hijas. La familia huyó después de que el exmarido de su esposa, un miembro del Tren de Aragua, ordenó asesinarlo.

Juan, de 28 años, que pide ser identificado sólo por su nombre de pila como medida de seguridad, explicó que era muy arriesgado quedarse en Sudamérica, ya que la banda podía localizarlo fácilmente.

“Se mantienen por todo Ecuador, por Colombia, por todos esos países”, dijo. “Aquí (en Estados Unidos) se les hace un poquito más difícil entrar, creo yo”, dijo.