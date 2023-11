La financiera mexicana, que se hizo famosa tras el robo de millones de dólares durante un cateo, ha tenido nexos con miembros de una red de tráfico de drogas a Europa, revela la investigación internacional #NarcoFiles, coordinada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Algunos de los involucrados han sido detenidos en Colombia y España, mientras que en México han quedado en libertad por fallas, omisiones y corrupción de las autoridades. Uno de los liberados, incluso, es socio de una funcionaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Este reportaje se inscribe en el marco del proyecto “NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal”, liderado por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que busca exponer los tentáculos del crimen organizado mundial.

Black Wallstreet Capital, empresa dedicada a la asesoría de inversiones que era regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tiene vínculos con individuos que se encuentran bajo investigación por formar parte de una red internacional de tráfico de drogas que conecta a cuatro países y dos continentes, revela una investigación conjunta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias y el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Esta investigación consultó directamente a Juan Carlos Minero sobre la relación de su empresa con las personas señaladas por autoridades de otros países por presuntas actividades criminales a través de un amplio cuestionario. En sus respuestas, Minero declaró: “sí me gustaría ser muy insistente en que no existe nexo alguno de mi persona con una red de narcotráfico”.

“¿Sabe? Lo que no puedo entender es lo que pasó, estamos pensando si nos recompensaron en el camino (…) hemos pasado muchos controles y nunca en 12 años han descubierto nada”.

Este equipo de reporteros intentó contactarse con la empresa por medio del correo electrónico inscrito en el SAT y en los registros de exportación, pero no obtuvo respuesta.

La información sobre Magniexport en México es escasa. Su objeto social menciona la exportación de cualquier tipo de mercancías, desde legumbres y hortalizas, hasta materiales de construcción. En realidad, lo único que exportaron entre 2011 y 2022 fueron dos mil 346 toneladas de tabiques y no precisamente vacíos.

Los detalles de cómo salía de Colombia no son claros, pero dos diarios mexicanos, Reforma y Milenio, mencionaron que la droga llegaba a México a través de un avión Hawker con matrícula XB-RCM que las autoridades mexicanas interceptaron y obligaron a aterrizar en una carretera del estado de Quintana Roo en julio de 2020.

En respuesta a esta investigación periodística, Minero declaró que se enteró de las detenciones de sus socios, pero que “tenía 8 o 9 meses que ya había decidido separarme de este grupo de personas porque no compaginé con las acciones y formas de vida que estaban llevando versus las que alguna vez les conocí (...) lo que a todas luces pretendían era hacer pasar sus recursos como lícitos al buscar tener negocios derechos con socios comerciales respetables y reconocidos”.

Para el momento en que Alverdi Benavides fue detenido en México, la Fiscalía de Países Bajos también llevaba dos años investigando su rol en una de las redes de narcotráfico más prolíficas de Europa. No obstante, el proceso penal en México no incluyó nada de la investigación internacional y se limitaría a los hechos de Huixquilucan.

La Marina tuvo que enviar el “Titán”, un ariete resguardado en las oficinas de la Secretaría. Dos horas después, cuando la puerta cedió, el hombre comentó que no había abierto antes porque pensó que lo estaban engañando y que sus rivales, a quienes llamó “los contras”, lo querían matar.

Según se constató en las sentencias de amparo y las audiencias ligadas a la carpeta 0000136/2020 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud de la FGR, la diligencia duró 16 horas y hubo una interrupción porque los elementos no podían abrir la pesada puerta de hierro que aseguraba una habitación en el segundo piso, donde estaba González Benavides, propietario de la residencia.

A pesar de que existen documentos e investigaciones en otros países sobre esta red, la Unidad de Inteligencia Financiera no anexó a su solicitud documentos internacionales.

Aunque las alertas saltaron desde que la UIF bloqueó las cuentas de BWC en septiembre de 2022, no fue hasta mayo de 2023 —y sólo después de que el cateo se hizo mediático— que la CNBV canceló el registro de la empresa para operar como asesora en inversiones.

Sin embargo, el amparo otorgado al empresario cubano-mexicano no niega las transferencias de dinero entre las empresas y personas vinculadas con esta red internacional de drogas, sino que apela a una jurisprudencia de la Suprema Corte de México que obliga a que exista el respaldo de una petición internacional.

Aunque la pareja sentimental de “Boliqueso” no figura en el acta constitutiva de Industrias Green Gold, ésta revela dos cosas. La primera, que la empresa comparte domicilio con Black Wallstreet Capital, en la calle de Cuvier 104.

En realidad, el Cártel de Cali ya no opera en Colombia. Pero de acuerdo con los documentos de la filtración de NarcoFiles, ese vacío lo llenó el Clan del Golfo, organización a la que pertenece “Boliqueso”.

Impunidad a la mexicana

Las investigaciones internacionales contra esta red de tráfico de drogas y lavado se han traducido en detenciones y decomisos exitosos en Colombia, España y Países Bajos, mientras que Eduard Fernando Giraldo Cardoza, “Boliqueso”, ya está en proceso de extradición de Colombia a Estados Unidos.

En el caso de México, las investigaciones realizadas durante tres años sobre personas de esta misma red se han traducido en dos cateos que se han convertido en grandes fracasos para las fiscalías mexicanas.

En total, fueron detenidas 14 personas, pero todas fueron absueltas de las acusaciones iniciales y ya se encuentran libres.

La primera y más contundente derrota fue la que sufrió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el fallido cateo a la sede de Black Wallstreet Capital que concluyó en la liberación y absolución de los cinco detenidos, incluyendo al financiero Juan Carlos Minero Alonso, pieza clave de esta investigación periodística.

Para ingresar a las oficinas de BWC en un cateo considerado ilegal por jueces, la Policía y la Fiscalía capitalina tuvieron que abrir un boquete en el inmueble.

Crédito: Violeta Santiago

La segunda derrota se dio apenas el pasado 12 de octubre, cuando el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Gregorio Salazar Hernández, ordenó la libertad de Alonso José Raúl Alverdi Benavides, de su primo Alejandro González Benavides y de otras siete personas que habían sido detenidas en Huixquilucan, Estado de México.

En ambos cateos, la liberación y anulación de los procesos penales se decretó por irregularidades graves cometidas durante el trabajo de las Fiscalías.

En los procesos judiciales contra personas vinculadas con Alonso José Raúl Alverdi y Juan Carlos Minero, la FGR y la Fiscalía de la CDMX se basaron en denuncias anónimas y se limitaron a presentar pruebas de delitos cometidos en flagrancia, los cuales se anularon por las irregularidades cometidas al momento de los cateos y detenciones.

El juez de la Ciudad de México que llevó el caso de Black Wallstreet Capital, Gustavo Alfonso Ramírez Sequera, fue lapidario sobre la mala actuación de la fiscalía capitalina al momento de dictar la absolución y liberación de los cinco detenidos debido al “efecto corruptor” del cateo y a la falta de pruebas mostradas en la audiencia.

“Si ese cateo es la base de toda la acusación, no solo de los delitos federales, también es la base de la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo surge de una diligencia de cateo, se observa viciada, sí, se observa que va más allá de lo permitido, sí, y desde luego ¿qué pasa? Compartir el efecto corruptor que tiene la autoridad federal, si de origen todo ello está viciado, es evidentemente que toda la información que se obtiene, a la postre estará viciada”, concluyó.

El resultado de la negligencia mexicana es que en lugar de procesos judiciales exitosos y cuantiosos decomisos de droga como los registrados en España, Colombia y Países Bajos, la Fiscalía General de la República y su homóloga de la Ciudad de México solo han logrado el aseguramiento de armas, autos, joyas y seis cápsulas de fentanilo.

Ni en el caso del cateo realizado por la FGR en Huixquilucan, ni en la acción de la Fiscalía capitalina contra BWC se aportaron pruebas adicionales para tratar de juzgar a los detenidos por sus vínculos con la red internacional de tráfico de drogas con operaciones en cuatro países.

La Fiscalía de Colombia y la Fiscalía de Países Bajos investigan la red internacional de narcotráfico de la que forma parte Alonso Alverdi Benavides, socio de Juan Carlos Minero, dueño de Black Wallstreet Capital

A la fecha de esta publicación, la información de inteligencia generada por la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía de Países Bajos, la Policía Nacional de España y el Departamento de Justicia en Estados Unidos no se ha presentado como dato de prueba ante jueces federales o locales.

Tanto la Fiscalía capitalina como la Fiscalía General fueron consultadas sobre el caso BWC y la red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero, pero no respondieron.

Una fuente de la Guardia Civil de España que pidió no ser citada, declaró a este consorcio de medios que las autoridades de ese país solicitaron a México información sobre Magniexport –la empresa que enviaba cocaína oculta en ladrillos de hormigón–, pero las autoridades mexicanas no habrían respondido.

Sobre este caso, la FGR y la Agencia Nacional de Aduanas de México fueron cuestionadas sobre su cooperación con autoridades extranjeras y si había alguna investigación en México, pero no hubo respuesta; la UIF respondió que declinaba hacer comentarios.

Las defensas de Juan Carlos Minero Alonso y Alonso José Raúl Alverdi Benavides hoy pueden presumir que sus clientes son víctimas del indebido proceso, pero aún deben aclarar el vínculo entre ellos que se revela a través de NarcoFiles.

No obstante, las operaciones de BWC con personas ligadas a la red de tráfico de drogas que ha sido investigada por España, Colombia y Países Bajos no se han judicializado en México: se trata de un round que la Fiscalía General de la República y Juan Carlos Minero no han peleado.