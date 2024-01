“La cimbra colapsó”

Los materiales de baja calidad y las deficiencias han sido también reportados por los trabajadores de las obras y los mismos usuarios. En el municipio de Carmen, Campeche, se destinaron recursos para la Unidad deportiva Renovación III. La bitácora electrónica de la obra de la colonia Volcanes da cuenta de que el 17 de septiembre de 2021 se realizó el colado de la azotea del salón de usos múltiples. “Con aproximadamente 220m3 de concreto vertido, la cimbra colapsó”, se lee en el documento obtenido vía transparencia. El peso del concretó cayó sobre los obreros: dos murieron y 10 resultaron con lesiones.

Meses después, los trabajadores denunciaron públicamente el uso de materiales que consideran de mala calidad. Entre señalamientos por omisiones en la supervisión de la dependencia federal y acusaciones contra la empresa, las muertes y las lesiones quedaron de lado y la obra se entregó el 27 de abril de este año. “A la fecha no se cuenta con alguna notificación o solicitud referente a la atención de defectos o vicios ocultos presentados en dicha obra”, respondió la dependencia federal.

En el caso de la remodelación del Mercado del Chechén, también en el municipio gobernado por el morenista Pablo Gutiérrez, la Sedatu confirmó que “se revisaron los trabajos entregados, encontrando que existen diversos trabajos que no cumplen con la calidad que fueran acordados en el contrato origen”.

En Ensenada, Baja California, se tuvo que solicitar más dinero para construir rampas de acceso en el malecón de Playa Hermosa y reemplazar la techumbre en el núcleo de servicios; el sobrecosto fue de 14.3 millones. En Bahía de Banderas, Nayarit, el ayuntamiento presidido por Mirtha Villalvazo, también de Morena, decidió firmar el acta entrega-recepción con reservas, pues detectaron vicios en el malecón de Bucerías. En Macuspana, Tabasco, el malecón de Villa de Tepetitán — donde nació el presidente López Obrador— colapsó a menos de un año de su inauguración.

Pese a los reportes, la Sedatu sólo ha solicitado el cobro de la fianza de vicios ocultos por las obras realizadas en 13 municipios. Sin embargo, esto no ha garantizado que en todos los casos se enmienden los problemas. Por ejemplo, en Othón P. Blanco, Quintana Roo, donde se encontraron desperfectos en el mercado, centro cultural, una biblioteca y una unidad deportiva, el ayuntamiento informó que “la Sedatu no ha enviado notificación o informe de haber realizado los trabajos”. Aunque se le solicitó una entrevista a la oficina central de la Sedatu, al cierre de esta edición no brindó respuesta.