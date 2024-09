‘Nunca agache la cabeza cuando digan: Tepito es malo’

Con menos de un metro 30 y delgado, Christian hace artes con el balón. A los 12 años tiene clara su carrera: ser futbolista profesional. El “barrio bravo” y su estadio Maracaná son cuna de varios futbolistas de altura internacional. Christian acude al Pilares para hacer amigos y también porque siente confianza de hablar y experimentar.

“Si tengo amigos de otros lados me van a empezar a decir que soy de Tepito, que no puedo estar con ellos, que soy malo, que les voy a robar, entonces por eso me gusta estar con los de mi lado”, comparte.

Una de las mayores violencias que viven las y los jóvenes entrevistados no surge al interior del barrio, sino afuera: la discriminación. De la dificultad por obtener un trabajo fuera del barrio, al permanente acoso policial. “Ah, ven para acá, una checada. Dame tu teléfono, tu dinero. Al comerciante lo tratan como delincuente, porque hay corrupción”, dice María, joven universitaria que agradece a sus papás comerciantes estar terminando su carrera.

A las personas jóvenes entrevistadas les inquieta el uso que se hace de las redes sociales para el reclutamiento de hombres y de mujeres para el crimen organizado y la trata. También consideran que aún hay mucha desinformación sobre la violencia de género.

“Los feminicidios ocurren principalmente desde la educación en casa… jamás enseñan que la igualdad vale. En el caso de las mujeres, nos enseñan a ser sumisas y a atender siempre a los hombres, y a los hombres les enseñan que tienen el derecho sobre una mujer”, dice Paola, de 16 años.

De 23 años, otra joven también llamada Paola, estudia Relaciones Internacionales. Acude a Equidad en sus tiempos libres. Describe que su universidad, Rosario Castellanos, se hizo para personas que fueron rechazadas en otras universidades cuando aplicaron exámenes; en su caso, ella no hizo examen porque pensó que no se iba a quedar y no tenía recursos para acceder a otro tipo de escuela.

Para Isaac Castillo, la clave contra la violencia está en trabajar en la identidad, ante un bombardeo cultural sobre las formas en que las juventudes tienen que vivir, y un estigma sobre lo que es ser de Tepito. “Que los jóvenes descubran que ese proceso identitario no pasa necesariamente por hacerle caso a esta propaganda: que debes tener carros, mujeres, lujos; que tienes que ser malo”.

Estudiosas, participativas y orgullosas de su barrio son las jóvenes mujeres que acuden a Equidad.

María porta con orgullo una gorra con el letrero de Tepito. Tiene 21 años y estudia derecho y criminología. “Cuando hablan que uno es de Tepito, ahí ya se espantan. En parte la culpa la tienen los medios de comunicación, porque nada más reportan sucesos delictivos, no vienen a entrevistar a la gente que sí se levanta desde las cinco de la mañana a surtir su mercancía”. Unos días antes de la charla, trascendió que en Carranza, la calle donde se ubica este espacio, fueron asesinadas dos personas en menos de un día; una era menor de edad.

Para María “vivir en Tepito es un orgullo, porque una vez me dijeron que me tenía que sentir avergonzada. Y me dijo mi tía: tú no tienes que avergonzarte de nada, ¿por qué? Porque somos comerciantes, vivimos al día, así que usted nunca agache la cabeza cuando digan: Tepito es malo”.