Ven en México un “juvenicidio”

Región noroeste: la oportunidad del tráfico

En los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, que conforman la región noroeste del país, el 40% de las víctimas de homicidio y desaparición reportadas entre 2006 y 2022 eran jóvenes de 12 a 29 años.

De los 106 mil 272 asesinatos registrados, el 36% de las víctimas tenían este rango de edad. En el fenómeno de los desaparecidos la proporción de jóvenes es más alta: el 53% del total de 37 mil 171 registros.

La frontera de México con Estados Unidos tiene una extensión de tres mil 152 kilómetros. Es considerada como una de las más dinámicas del mundo, en cuanto a tránsito y comercio. En el primer trimestre de 2024, los estados fronterizos del norte sumaron 72 millones 19 mil 473 dólares en exportaciones de mercancías: el 56% del total de las exportaciones del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Pese al gran flujo de dinero, “las ciudades en la frontera están carentes de una serie de servicios de calidad y de oportunidades para que la gente tenga formas distintas de desarrollo personal”, dice Vicente Sánchez Munguia, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Desde el transporte o el drenaje, hasta espacios públicos para la recreación.

En ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez se concentran la mayoría de los homicidios y desapariciones de sus respectivos estados. “Casi desde su conformación, la frontera fue vista para cierto tipo de grupos al margen de la ley, e incluso por agentes corruptos del gobierno, como una oportunidad de hacer negocios lícitos e ilícitos, como un tema de oportunidad de tráfico”, señala Sánchez.

De acuerdo con reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dados a conocer por el grupo de hacktivistas Guacamaya, algunas de las principales organizaciones que se disputan la región estratégica del noroeste, con sus diversas fracciones, son el Cártel de Sinaloa, el Cártel de los Arellano Félix, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Nuevo Cártel de Juárez y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Las entidades de la frontera se convirtieron a partir de los años 60 en espacios industriales y de maquilas. “Hay un gran porcentaje de población joven en condiciones de pobreza, no reconocidas y tiene que ver con que el 60% de la población trabaja en la industria maquiladora”, analiza Rosa Medina, investigadora del Colef sobre los derechos humanos de las y los jóvenes en Chihuahua.

Aunque en el conjunto de estados de la región noroeste las desapariciones están al alza en los últimos años, en Chihuahua ocurre una tendencia opuesta. El análisis de datos de este trabajo encontró que de 2013 a 2018 registró las tasas más altas de desapariciones de toda la región, pero después los registros bajaron drásticamente: en 2018 estaban en su máximo histórico con mil 447 nuevos registros de personas desaparecidas, en 2019 cayeron a 254 y en 2022 a sólo 34.

Rosa Medina expone con preocupación que esto se debe a que en el estado se reclasificaron los criterios sobre las desapariciones y no se están reportando a la Comisión Nacional de Búsqueda. “En Chihuahua no hay desapariciones formalmente. Presentan a las mujeres (y personas en general) como extraviadas. La única manera de evidenciar o de confirmar que hay una desaparición es porque hay una comisión de un delito. Si no, se presume que se fueron por su voluntad”.

“En el caso de Sinaloa, más fuerte que la pobreza es el problema de las diferencias culturales”, refiere Tomás Guevara, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. “Los jóvenes que son incorporados a los grupos del crimen organizado son fundamentalmente jóvenes lumpenizados que ven en las actividades ilícitas un proyecto de vida porque no ven otro, no tienen posibilidades de ver otra cosa porque se han movido en ese ambiente, hay toda una cultura alrededor de ellos que los va empujando”.

Guevara y Sánchez coinciden en que, para bajar la violencia, es necesario un cambio de mentalidad, ofrecer opciones laborales ante la movilidad y que los jóvenes tengan un proyecto de vida a largo plazo.