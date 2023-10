Mahmoud Aly (que él pronuncia Majmud) no resaltaría en una multitud o en las calles de un país multicultural como México, al menos no para el ojo inexperto. Sólo quien ha tratado más personas del pueblo árabe identificaría sus facciones. Su ropa, por lo general pantalón de mezclilla y una camisa, tampoco revela la cultura en que nació.



Llegó a tierras mexicanas a la edad de 30 años, hace ya más de diez años junto con su actual esposa. Juntos radican en Querétaro con sus hijos, aunque por ahora lleva un par de semanas fuera de su tienda de ropa oriental, importada desde India y Pakistán.



En vista de que su pueblo sobrevive a ataques armados sin servicios ni refugios seguros, él decidió hacer todo lo que puede en la trinchera que le tocó: las marchas de protesta en favor de la paz en Oriente Próximo, la zona que abarca a los países involucrados de forma directa en el conflicto.





“No estamos en el mundo para quedarnos sentados”, expresa a la vez que cita un dicho árabe, en español, pero con un acento que subraya su origen: de tu casa a tu trabajo, y del trabajo a casa. Esta convicción es algo que le heredó su padre y que también quiere transmitirles a sus hijos.

Con ello explica su incansable participación en las protestas pacíficas que se organizaron en ciudades como Querétaro, Guadalajara y México. La idea, según las enseñanzas paternas que valora, es donde quiera hacer lo posible por servir a los demás, “como la vela que se quema, pero alumbra para alguien”.



Señala que sólo durante los primeros tres días del conflicto armado pudo mantener comunicación con su familia en Palestina. Aunque sin certeza, piensa que el silencio que vino después podría deberse a que tantos bombardeos dañaron la infraestructura de telecomunicaciones a las que tenían acceso los gazatíes.



El paisaje donde sus tías, tíos y primos han vivido por décadas tiene un elemento más bien familiar para los mexicanos: una reja de alrededor de cuatro metros de altura que sólo se cruza por unas casetas como las que separan México de Estados Unidos en Tijuana: el paso de Rafah.



Alí, como lo llaman sus conocidos, explica que una alarma solía alertar al Ejército de Israel si alguien entraba en contacto con el enrejado. “Si eran niños, jugando futbol, sólo los alejaban con gritos, pero si era un adulto, bajaban con sus armas”. Aunque recuerda su pueblo natal como un rancho muy sencillo, es un punto muy conocido por ser el punto que conecta Gaza con Egipto.



No integra ningún comité ni es miembro formal de las organizaciones que convocaron las marchas en México, pero afirma “donde me llega información, voy”. No hace falta más porque con los años se ha hecho de múltiples contactos entre la comunidad árabe del país, así como en la Embajada de la Delegación especial de Palestina.





“Cuando eres extranjero y estás en contacto con ellos [la comunidad], la información siempre te llega”, explica. Esta participación constante causa que más de un mexicano o mexicana se acerquen a él a preguntar cómo pueden ayudar a Palestina, pero siempre cortés, insiste en tomar la vía oficial.

“Siempre les digo que se acerquen a la Embajada, o al señor Embajador Mohamed Saadat”, respondió, y externa que su intención es proponer la opción donde no debe de haber fraudes ni malos entendidos.