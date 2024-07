Hongos sagrados

Si tienes fe, vas a sanar

Para Edgardo, curandero tradicional de la comunidad “El Camarón”, a unos 15 minutos de San Miguel Huautepec, los hongos no son una droga, y desconoce por completo la iniciativa presentada en el Senado para despenalizarlos, su pueblo no ha sido consultado, tan sólo llegar aquí es complicado porque los caminos de tierra apenas se conocen entre los habitantes.

Edgardo sólo habla mazateco y un nativo, de nombre Feli, ayuda a traducir. Cuenta que recibió la “bendición” de curar a los enfermos hace 13 años. Con celo, evita hacer ceremonias a personas que no son de su comunidad, dice, “para que no saquen provecho de nuestra costumbre”. Para él los hongos son la medicina sagrada que cura enfermedades que otros no han logrado curar en su pueblo, y que da soluciones a los problemas de la gente.

La revelación de su don la encontró cuando pasaba por eventos “trágicos” al perder a dos de sus hijos. Una noche acompañado de su esposa comió la “hoja de la pastora” (una planta que produce una sensación semejante a la de los hongos, aunque menos intensa y duradera), fue entonces “cuando Dios le dio la gracia de este don”.

Los pobladores de Huautepec guardan con celo la costumbre de realizar limpias espirituales

Edgardo accedió a mostrarnos una de las limpias que realiza, sólo porque conocía a Feli:

Entramos a un cuarto techado de lámina donde sólo había un catre, una mesita y un par de sillas. Su esposa cortó un ramito de hierbas con olor afuera de su casa y se las entregó. Nos sentamos frente a un altar con velas, flores, imágenes de Santos y una figurilla de barro en forma de honguitos. Me preguntó mi nombre y comenzó a rezar en mazateco, pasó su puño lleno de maíces varias veces sobre mi cabeza, los persigno y los aventó al altar. Dijo: “tu espíritu está mal, está caído, ¿te sientes mal?”. Sí, respondí con voz baja, mientras por mi mente pasaban los momentos en que más triste o sola me he sentido. Tenía fe en su sanación y pedí en silencio que si algo estaba mal en mi, este ritual me curara.

Siguió rezando. Ahora con un huevo de gallina de rancho en una mano limpiaba mis brazos de arriba hacía abajo. Luego lo colocó sobre mi cabeza y comenzó a succionar la enfermedad, hacía un ruido raro con la boca y después salía a la ventana o la puerta para escupir el mal.

Cuando pasó el huevo en zonas de mi espalda se sintió como un masaje, que me hizo recordar el dolor que traía desde hace tiempo. Su esposa notó mi molestia y me dijo: “él ya sintió que ahí está el mal”.

En un algún punto me relaje y cerré los ojos, sólo olía a una mezcla de ruda y eucalipto, de fondo escuchaba sus rezos en mazateco. Volvió a repetir los mismos pasos ahora con las plantas. Cuando terminó, regresó a sentarse frente al altar, miró de nuevo los maíces y rezó en mazateco.

Al finalizar la “limpia” me entregó un poco de tabaco San Pedro envuelto en papel estraza amarrado con un hilo blanco, me recomendó traerlo conmigo como símbolo de protección. “Para que tengas fuerza en tu trabajo y en todo lo bueno que hagas”, dijo. “Sólo debes tener fe y respetar de cuatro a cinco días”.

Feli, nuestro acompañante mazateco nos explicó que los días de respeto implica “no tener relaciones sexuales, no comer huevo, y no participar en chismes”. Como símbolo de agradecimiento, nos pidió dejar sobre el altar una cooperación voluntaria.

Al final de la conversación, Edgardo recordó a María Sabina, dijo que a él no le gustaría ser famoso como ella, pero señala que hay curanderos que lo hacen con ese afán: para obtener reconocimiento y dinero.