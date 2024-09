Asambleas vacías y firmas falsas: así avalaron el Corredor Interoceánico

La firma de Carlos Cristobal López, por ejemplo, aparece tres veces. La primera tiene el nombre Carlos y una L, rodeados de un óvalo semicerrado. En la segunda, la letra es casi ilegible, empieza con una C y termina con ondas cortas que se combinan con otras letras que no se pueden identificar; no hay óvalo. La tercera comienza con una C garigoleada y el resto de las letras cursivas se combina con líneas verticales y horizontales. Parecen hechas por diferentes personas.

En otros casos, aunque hay una única firma, el dueño no la reconoce. Guadalupe Ríos Maldonado, uno de los habitantes que ha luchado en contra de la instalación de este parque industrial, dice que se sorprendió cuando vio que aparecía su nombre y una firma que él no hizo porque no pudo entrar a la reunión.

“No fuimos aceptados porque sabían la postura que llevábamos de investigar, de conocer a fondo. Después pedimos el papeleo a la Procuraduría Agraria y ahí es donde vemos la firma falsificada de unos 56 de Puente Madera; dialogamos como comuneros y decidimos interponer una denuncia ante el tribunal”, recuerda el comunero.

Un par de meses después, en mayo de aquel año, el gobierno mexicano presumió que había llegado a acuerdos con la comunidad y, con esa afirmación, dio salida a una nueva consulta indígena en San Blas Atempa para confirmar el respaldo al Podebi. Se solicitó el posicionamiento a las autoridades que respaldaron esta asamblea —Antonino Morales de ex presidente municipal por Morena, el notario Jorge Antonio López Mier y el representante de la Procuraduría Agraria, Luis Alberto Jiménez Paredes—, pero al cierre de edición no respondieron.

Desconocen a comunidades indígenas

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en favor de que en todos los proyectos de desarrollo anunciados por el gobierno de AMLO se garantice el Derecho a la Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado, la práctica de 2019 se replicó en 2021. El gobierno anunció el desarrollo de parques industriales a lo largo del trazo del ferrocarril, con impactos directos en la tenencia de tierra e indirectos en aspectos sociales y ambientales para los 79 municipios de influencia.

La diferencia fue que en esta ocasión desconoció a los habitantes indígenas de la mayoría de los municipios impactados. De los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), sólo reconoció como comunidades indígenas a Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y San Blas Atempa en Oaxaca. En 2023, a Asunción Ixtaltepec.