CDMX, capital de la trata

Quienes acompañan el caso mencionan que la menor fue drogada y alcoholizada el tiempo que estuvo separada de su familia. Ella posee recuerdos nublados de los lugares en los que estuvo, pero tiene memoria del dolor y su cuerpo evidencia.

Mariela es un nombre diferente al real que se usó en este reportaje para proteger la identidad de la menor. El agresor y acosador de 46 años fue detenido, pero alegó tener una relación consensual con la niña por lo que fue acusado de violación. La defensa de la víctima apela para que se reconozca el delito de trata de personas por la explotación sexual que sufrió Mariela, pero en el proceso de búsqueda de justicia se han encontrado con la negativa de accionar con debida diligencia y perspectiva de género; de investigar y sancionar la trata.

Las denuncias por posible trata de personas en la Ciudad de México son cada día más visibles: María Ángela desapareció el 19 de enero de 2023 en Indios Verdes y fue encontrada con vida tres días después en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Ana Arizbeth Soto, mejor conocida como la rapera INOF, desapareció el 8 de abril de 2023 en Álvaro Obregón y siete días más tarde fue rescatada y localizada con vida en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ambas mujeres tenían signos de violencias en sus cuerpos pero la Fiscalía capitalina calificó la ausencia de las jóvenes como "voluntaria" y negó que fueran víctima de delito. La versión de la autoridad es distinta a los testimonios de sus amigos y familiares: señalan que las ausencias no fueron voluntarias.

Del 1 de enero de 2018 al 31 de marzo de 2023 se iniciaron mil 119 carpetas de investigación por trata de personas en la Ciudad de México, lo que coloca a la capital en el primer lugar de este delito en el país, de acuerdo con un comparativo de solicitudes de transparencia hecho para este reportaje. Se solicitó información a las 32 fiscalías del país. Las modalidades de trata que se tienen registradas son explotación sexual, explotación laboral y pornografía infantil.

Por cantidad de casos, después de la Ciudad de México le siguen el Estado de México, con 662 carpetas de investigación; Nuevo León, con 284; Baja California, 242; Chihuahua, con 172; Puebla, 150; Quintana Roo, 135; Tlaxcala, 42 y Tamaulipas 28.

El 2020 fue el año con más expedientes por este delito y con mayor número de víctimas: se abrieron 323 carpetas de investigación. El 80% son mujeres.

Activistas contra la trata advierten que la cifra negra es difícil de estimar, sobre todo cuando las instituciones ocultan o desestiman los casos. Acusan que el registro del delito ha disminuido, no así la cantidad de víctimas.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre trata en la Ciudad de México muestran una cantidad menor a la reportada por la Fiscalía.

Se solicitó entrevista con la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero no hubo respuesta.

Una joven indígena del sur de Veracruz creyó en las palabras de un hombre que le prometió amor y una familia. En su lugar recibió amenazas y maltratos con el fin de ser explotada sexualmente. En una consulta médica le implantaron un anticonceptivo subdérmico y posteriormente fue prostituida en Puebla. Meses después llegó a la Ciudad de México, a las calles cercanas al metro Merced, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La mujer no podía articular palabras, sus captores le escribieron en el brazo derecho “270 cobro”. En el brazo izquierdo un número telefónico “por si se perdía”. Dos personas la vigilaban para que la explotación sexual se llevara a cabo.

La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez" tuvo conocimiento de la situación por las denuncias de trabajadoras sexuales que están al tanto de los casos de trata de personas en la zona. En junio de 2021 la organización movilizó un operativo de rescate y acompañó a la víctima a denunciar la explotación sexual.

Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera, advierte de la revictimización que sufrió la joven al intentar acceder a la justicia. Desestimaron el caso alegando que “padecía de sus facultades mentales” y que “no parecía que fuera obligada o estuviera encadenada”. Únicamente contactaron a los familiares para que se hicieran cargo.

“A partir de la pandemia vimos un aumento del 30% en los casos de trata, pero la fiscalía no quiere levantar las denuncias y esto ha orillado a que la gente se desanime en denunciar. Están coludidos. Aquí hay un chingo de trata y a la mayoría no la etiquetan como trata. Les estamos diciendo dónde están y cómo están para que investiguen ellos, pero nos investigan a nosotros”, critica.

Por su labor, Elvira y su equipo han sido amenazados de muerte y han pasado por agresiones de la policía y de tratantes de personas. En el último rescate que acompañaron el explotador amenazó a las mujeres que integran la Brigada Callejera: “puede ser que les caiga ácido”.

La organización ha acompañado casos de trata de personas con fines de explotación sexual en la Ciudad de México provenientes de Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Tabasco, principalmente de regiones en extrema pobreza. La edad de las víctimas va de los 13 a los 22 años. Elvira Madrid explica que cada vez es más frecuente el reclutamiento de forma violenta e incluye otras formas de explotación, además de la sexual.

“Ahora las levantan, se las llevan por todos lados y las ponen a trabajar. Antes se quedaban como ocho días en un lugar, ahora es un día o dos para que no puedan pedir ayuda. Las tienen dopadas a más no poder. Les piden que distribuyan droga y son consumidoras para que las tengan ahí sometidas. No estamos hablando ya de un padrote cualquiera, estamos hablando de cosas más cabronas. Estamos entre la delincuencia y las autoridades que se comportan como delincuentes”.