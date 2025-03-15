OSCAR 2026

Empieza la batalla

¿Habrá choque de trenes en la entrega 2026 del Oscar? Al menos en cuanto a número de nominaciones sí habrá un enfrentamiento directo entre “Pecadores”, que llegará con 16 posibilidades de llevarse el premio de la Academia y “Una batalla tras otra”, la cual contabiliza 13.

Nadie tiene la bola de cristal para saber los ganadores, pero ya falta poco para que el misterio sea develado este domingo 15 de marzo desde el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Ahí, convergerán la experiencia de los grandes cineastas con las nuevas propuestas de género de bajo presupuesto.