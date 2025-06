Radiografía de la impunidad: Violencia sexual en los cuarteles

Adarely

Él fue allá a Tapachula, y entonces él me vio, o sea, él me vio, él me vio. Entonces yo salgo de mi escuela de informática y voy al archivo general porque estaba viendo lo de unas computadoras para ver el conteo… Entonces yo volteo y él me vio, va al CeCo de Suchiate (Centro de Control de Suchiate en Chiapas) entra, sale, me ve y se regresa, y ahí fue donde me agarró de la parte de donde están las caderas, y de aqui me agarró, o sea me manoseó… él está alto, yo estoy enanita, mido 1.54, 1.55, y él mide casi 1.80.



Entonces me cargó, me dio así como un llegue, así como cuando te dan el llegue en el metro, pero más feo, a tal grado que me levantó de un solo golpe y pues me restregó ahí toda su cosota. Todavía me acuerdo que cuando él aspiró,expiró su aliento, olía a guajillo.