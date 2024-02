Sin escrituras, entre minas y con el Tren Interurbano encima

Un futuro desolador

En la calle Río Tacubaya esquina con Molino de Santo Domingo un grupo de 10 mujeres comparten mesa debajo de una carpa que las protege del sol. Es uno de los dos paros vecinales que han logrado detener el avance de la obra durante los últimos dos meses y medio. Hacen turnos de medio día.

Desde ahí recuerdan que en 2015 el gobierno calmó su temor a la expropiación diciéndoles que no las iban a sacar de sus hogares. También les prometió que la obra no iba a causar ningún daño a las viviendas. Esa promesa está incluso inmortalizada en la página web de la Sobse: no habrá afectaciones pues “se utiliza un método constructivo probado a nivel mundial, innovador y no invasivo”.