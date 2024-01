El territorio que une a Guerrero, Michoacán y el Estado de México mantiene una misma identidad cultural y padece un mismo conflicto: la asfixia del crimen organizado. Hay pobladores que ya ven una zona con “enfermos de mafia”.

Publicado: 21-enero-2024

Texto y fotografía: David Espino

Ilustración: Liliana Pedraza

En la catedral de Ciudad Altamirano hay una súplica: “Señor, muéstranos tu favor y salvación”. La leyenda está inscrita en un manto blanco que cuelga a lo alto de la pared izquierda próxima al altar mayor. Imposible que nadie la lea en misa. Y la siguiente será a las 5:00 de la tarde. Pero no ahora. Ahora nadie la ve. Salvo tres feligreses que rezan cada uno por separado. Son las 2:22. Frente a la iglesia el zócalo está solo. Pocos a esta hora se atreven a venir para evitar la resolana de los 36 grados que se resiente hasta en la sombra exigua de algunos árboles. Sólo un bolero espera entre el sopor bajo un toldo donde están sus utensilios.

Tres horas más tarde, a las 5:00, un grupo de niños correrá por las baldosas jugando a los sicarios mientras sus madres se estén persignando en misa. Los chiquillos harán todo tipo de sonidos onomatopéyicos de las armas de juguete. Una escuadra. Un rifle de asalto. Pedirán unos a otros que se rindan y se darán tiros de gracia.

—Te reviento la cabeza —dirá un chico a otro que se habrá tirado al piso como si lo hubieran abatido mientras su compañero emulará dispararle con su pistola Glock plateada.

A las 7:30 de la noche todo estará desierto y oscuro. No habrá luces de colores que anuncien la Navidad próxima. Los comercios estarán cerrados desde las 6:00, y salvo la avenida Lázaro Cárdenas que conecta con Riva Palacio, localidad de Michoacán, toda la gente estará en sus casas. Algunos vendrán a los cajeros. Afuera uno que otro comerciante ofrecerá fritangas. Parecerá una especie de toque de queda autoimpuesto o como si a partir de esa hora rigiera una suerte de ley marcial.

Ley marcial, salvo que por ningún lado se verán policías municipales ni ninguna otra corporación. Y no se volverán a ver sino en una ocasión. Serán una rareza. Como una especie que no encajara. Que no perteneciera a este orden. No los coches de lujo. Esos sí se verán de vez en vez iluminando las calles oscuras. Camionetas. Automóviles deportivos de dos plazas.

—Antes había vida nocturna en Altamirano. Se veía gente caminar por las calles —dirá un transportista cuando se le pregunte el porqué de las calles solas y oscuras. —¿Hace cuánto? —Todavía en 2010. Las cosas han cambiado y la gente prefiere mejor estar en sus casas. Es peligroso —dirá.

Pungarabato, el municipio al que pertenece Ciudad Altamirano, es de los últimos calentanos de Guerrero. No de la región. De la región Pungarabato es el centro. Tierra Caliente es tan grande que, aunque fue partida en tres hace al menos siglo y medio, cuando se instituyó Guerrero, sigue siendo una misma zona. Comparte identidad y destino con Michoacán y el Estado de México.