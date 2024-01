José Agustín

Trayectoria

La literatura del escritor, nacido el 19 de agosto de 1944 en Acapulco, Guerrero, estaba dotada de un lenguaje moderno, coloquial y sin censura, que causaba gran admiración.

Decía que él era un escritor viejo con espíritu rebelde y tenía razón, pues en 2011 le dijo a EL UNIVERSAL que siempre supo que quería ser escritor y que ya escribía cuando tenía 11 años. Publicó su primera novela cuando apenas tenía 19 años.

“Tardé muchos años en que me consideraran; durante mucho tiempo me veían como el escritor vulgar y jodido, pero yo seguí escribiendo, no había bronca, pero últimamente me ha ido increíblemente bien, los dos últimos años han sido pletóricos de homenajes y de festejos que me hacen”, contó entonces.

Formó parte de una generación de escritores entre los que estaban Parménides García Saldaña, Gustavo Sáinz y René Avilés Fabila, que debían su influencia a Allen Ginsberg, William S. Burroughs y Hunter S. Thompson. A los que Margo Glantz llamó “Literatura de la Onda” y que Enrique Marroquín acuñó como “Jipitecas”.