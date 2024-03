Sin embargo, Egipto teme que abrir el paso por completo daría paso a un flujo incontenible de refugiados gazatíes que podrían poner en peligro al Estado, no sólo por su número, sino por su cercanía con grupos como los Hermanos Musulmanes.

Egipto controla, además el paso fronterizo de Rafah, la única salida de Gaza que no está bajo control israelí.

No controlan todo el territorio yemení y están en conflicto con las fuerzas del gobierno en el norte del país. Su eslogan es: “Dios es grande, muerte a Estados unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria al Islam”.

Significa “catástrofe” en árabe. Con ese término se conoce al éxodo palestino que se inició tras la guerra árabe-israelí de 1948. La ONU considera parte de la Nakba también a los descendientes de estos palestinos, que no han podido regresar a su hogar.

Palestina

Uno de los antiguos territorios otomanos que la Sociedad de las Naciones puso bajo administración británica en 1922. En 1947, la ONU determinó dividir Palestina en dos Estados, uno judío y uno árabe. Mientras que Israel proclamó su independencia en 1948, no fue sino hasta el 29 de noviembre de 2012 que la Asamblea General de la ONU otorgó a Palestina la condición de Estado observador no miembro. Sin embargo, no todos los países reconocen la condición de Palestina como un Estado, empezando con Israel. Países como Estados Unidos han propuesto en diferentes ocasiones, sin éxito, una solución de dos Estados al conflicto entre israelíes y palestinos.