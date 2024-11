El artista la presentó en la propia casa de ella, teniendo como testigos de honor a gente como Emilio “Indio” Fernández.

Fue cuando el pintor le preguntó a la actriz si lo dejaría hacer un mural en su hogar. La respuesta fue no.

Recordó que el artista era alguien que la apenaba y divertía con sus comentarios.

“Una vez me preguntó: ¿usted ha hecho el amor con mujeres?, no maestro, respondí; y contestó, es maravilloso, no sabe usted lo que es eso, yo vi a fulana y a sutana haciendo el amor. Él disfrutaba un poquito como freakearme, porque claro que hacía preguntas que a mí me sacaban de onda”, reveló en esa ocasión.