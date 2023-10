La impunidad de la Luz del Mundo en México

El proceso judicial en Estados Unidos

Karem y las cinco jóvenes conocidas como Jane Does -un sobrenombre judicial con el que se protege a las víctimas en Estados Unidos- crecieron dentro de la congregación religiosa La Luz del Mundo, y todas ellas fueron abusadas psicológica y sexualmente por el máximo líder de la iglesia. Karem por Samuel y las Jane Does por su hijo, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia desde 2014.

Ambas, Karem en México y las Jane Does en Estados Unidos, denunciaron a su agresor ante las autoridades de sus países, pero sólo en uno de los casos hubo consecuencias judiciales para el acusado.

Naasón Joaquín García fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el 3 de junio de 2019. En ese momento se le imputaban más de veinte cargos, incluyendo trata de personas, violación de una menor y posesión de pornografía infantil. También fueron detenidas sus asistentes Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca, acusadas de ser cómplices y colaboradoras en la comisión de los delitos.

A partir de las declaraciones de las Jane Does comenzó un proceso penal en Estados Unidos que se extendió por tres años y terminó sin un juicio. Naasón Joaquín contrató para su defensa al despacho de Alan Jackson, uno de los abogados penalistas más reconocidos y costosos de Estados Unidos. Esto, sumado a los errores de procedimiento por parte de la Fiscalía de California, permitieron a Naasón Joaquín alcanzar un acuerdo en su beneficio. El también autoproclamado “Apóstol de Jesucristo” se declaró culpable de abusar sexualmente de tres menores de edad, lo cual correspondía a solo tres cargos.

Joaquín García recibió una sentencia de 16 años y 8 meses de prisión; sin embargo, según la información más reciente del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California (CDCR), Naasón podría obtener su libertad condicional en marzo de 2031, por haber participado en programas de rehabilitación. Esto sería prácticamente 5 años antes de cumplir su condena.

Las cinco Jane Does fueron contactadas por la producción del documental a través de su abogada Jonati Yedidsion y estuvieron de acuerdo en participar. Es Jane Doe 4, sobrina de Naasón, quien representa la voz de todas ellas de manera anónima, y narra por primera vez ante una cámara lo que no pudo decir en el juicio. Para ellas era muy importante que el mundo conociera sus historias y el hecho de que no haya habido juicio les quitó la oportunidad de atestiguar y mostrar con pruebas, una a una, los abusos que sufrieron en nombre de la fe.

El juez Ronald S. Coen se disculpó ante ellas por la resolución alcanzada, y se dirigió directamente al acusado: “Es usted un depredador sexual”.

Las jóvenes hablaron en la corte ese día. En medio de un profundo llanto que hizo a todos los presentes bajar la cabeza, la Jane Doe 4 declaró: "Naasón, mi violador, mi atormentador, es mi tío [...] Decía que era de su propiedad. Me usó una y otra vez. Fui violada y abusada, día tras día, año tras año”.