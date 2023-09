Echeverría llamó entonces al jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Jesús Gutiérrez Castañeda, a quien le preguntó en cuánto tiempo tendrían dispuesto un avión grande para ir por más asilados a Santiago. El general informó que a la una de la madrugada. “A esa hora saldrá el embajador del hangar presidencial”, dio la orden.

Cuando se dirigía hacia el hangar presidencial, Echeverría tomó del brazo a Martínez Corbalá y, según el embajador anota en sus memorias, le dijo: “Busque usted a Pablo Neruda, quien sabemos que está muy enfermo. Ofrézcale que venga a México como invitado de honor del pueblo y del gobierno mexicano, o si lo prefiere así, como asilado con toda la protección que le otorga el tratado correspondiente”.

Tan pronto pudo llegar a Chile, Martínez Corbalá instruyó al agregado cultural para que buscara al poeta. “No estaba en Isla Negra, donde fue a buscarlo, y se nos informó que se había trasladado a la clínica Santa María de Santiago, en donde lo encontré al día siguiente”, anotó el embajador en su libro Del tintero de los recuerdos.

Ahí le informó de la invitación del presidente Echeverría. Horas después, Neruda aceptaba, junto con Matilde, su esposa, viajar a México en calidad de invitado de honor.

De inmediato, Martínez Corbalá comenzó los trámites ante la cancillería chilena para obtener el visto bueno a la salida del escritor, la que se concedió sin contratiempos. Y, de común acuerdo, fijaron la salida para el sábado 22 de septiembre. “Me entregó Matilde su maleta, su abrigo, la gorra que acostumbró tanto, un paquete con los originales manuscritos con la tinta verde que él usaba para escribir, de su libro todavía inédito Confieso que he vivido, y un sobre cerrado que decía escrito con su puño y letra: Para entregar a Pablo Neruda en México”.

Además de la encomienda de trasladar a Neruda a México, el embajador intentaría sacar 172 obras de la colección Carrillo Gil, pinturas en gran formato, de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, que habían sido llevadas a Chile como parte de una exposición que se inauguraría el 13 de septiembre y cuyo texto de presentación había escrito, justamente, Neruda.

Desde la embajada se solicitó al gobierno mexicano enviar un avión más grande, ya que el tamaño y la cantidad de las cajas en que se transportarían las obras complicaban la comodidad que, por razones de salud, necesitaba Pablo Neruda.

Se trataba, dice Martínez Corbalá, de darle las comodidades por si era necesario llevar cuidados de alguna enfermera y un médico durante las nueve horas de vuelo entre Santiago y México. Todo estaba listo para iniciar el viaje.

Se presentó entonces a la clínica acompañado de una ambulancia para el traslado de Neruda al aeropuerto. Según las memorias de Martínez Corbalá, el poeta había mejorado su semblante y su ánimo.

“El sábado 22, él se veía muy dueño de sí mismo, y me atrevería a decir que hasta un tanto optimista. Pero cuando lo saludé y le informé de los arreglos y de que todo estaba preparado para irnos, con un acento grave y firme, me dijo que no quería salir ese día de Santiago, a lo que respondí con una interrogación solamente: ¿Cuándo quiere que nos vayamos, don Pablo?, y él me contestó: ‘Nos vamos el lunes, embajador’”.