Roberto Palazuelos



Con el “Diamante negro” pasó casi del amor de padre a enemigo. Si bien había dicho que lo incluiría en su testamento, dándole 50% de sus bienes, por el gran amor que le tenía, la difusión de esta noticia hizo enojar a García, quien entonces decidió dejarlo fuera de la herencia. Y no sólo eso, lo invitó a poner las cuentas claras a su modo: en un duelo a balazos:



“Palazuelos es una mierda, lo levanté desde chiquito y ahora que estoy cojo, que no puedo caminar, se pone a decir pendejadas de mí. Le voy a mandar un mensaje a Robertito: ‘si tienes pantalones, vente a la Plaza del Carmener y vamos a darnos un par de balazos como hombres. Deja de hablar de mí”.



El actor negó haber hablado públicamente de la futura herencia.



"Yo no sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él, yo los llamé está mañana a todos, y me dicen 'No Roberto, yo no he dicho nada ni he hablado de nada', la verdad no sé de dónde saca eso".