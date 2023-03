Un problema de usurpación

En un foro realizado por el INE el 19 de agosto del 2021 para analizar las acciones afirmativas, también conocidas como cuotas, la académica Araceli Burguete, dijo: “estamos frente a un problema de simulación y usurpación en la acción afirmativa indígena, de tal forma que no podemos afirmar, de ninguna manera, que en el Congreso, en este momento, tenemos 36 personas indígenas. Lo que tenemos son 36 curules asignadas a personas indígenas que no han sido por ellas ocupadas”.

Burguete ofreció otro dato más, que el principal emisor de las constancias fueron las autoridades municipales con 99 documentos: “o sea, no fueron autoridades indígenas”.

Entrevistada, la académica hizo hincapié en la necesidad de mejorar los procedimientos de verificación del INE “y no solamente para pueblos indígenas, sino para todas las acciones afirmativas; todas ellas han sufrido de problemas de usurpación”.

El problema –reconoce Uuc-Kib Espadas– es tan real que la propia Sala (Superior del TEPJF) lo ha aceptado”.

Sayonara Vargas Rodríguez, diputada federal del PRI por el distrito I, de Huejutla de Reyes, Hidalgo, presentó una carta de adscripción firmada por Gustavo Arenas Sánchez, delegado auxiliar de la comunidad de Chiconcuac, pero cuando el personal del INE se presentó a verificar la información el funcionario negó haber emitido el documento.

A pesar de ello, Vargas Rodríguez llegó a las boletas y ganó la elección. En la impugnación por parte del candidato de Morena se presentó una prueba notarial de que la firma del delegado fue falsificada y que el documento se emitió incluso antes de que la persona ocupara legalmente el puesto. Sin embargo, el caso fue desechado por el TEPJF por extemporáneo.

Al ser cuestionada, Vargas Rodríguez afirma que ella se asume indígena y huasteca porque nació en la región, aunque reconoce que no domina la lengua. Sobre la acusación de la firma falsa sostiene que hubo intereses políticos detrás.

Creo que ahí hay una controversia, y que además la decisión es de una sola persona que puede derrumbar todo un trabajo que se hace. Esa persona dice sí hoy, y mañana dijo que no. Razones podemos enumerarlas: políticas, económicas, etcétera”.

Otro caso es el de la panista Genoveva Huerta Villegas. Para justificar su adscripción indígena la legisladora poblana entregó una carta firmada por la entonces presidenta del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Zapotitlán Salinas, Puebla. En el documento se le reconoce como “originaria y descendiente de esta población indígena popoloca”. La carta, que carece de membrete o sello oficial, es tan sólo una hoja en blanco con la firma.

Hace un par de meses el actual presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Pablo Cortés Salas, dijo en entrevista no conocer a la diputada.

–¿Ustedes reconocen a la diputada como alguien originaria, descendiente y reconocida de la población?

–No, no, no. Acá tenemos un padrón del 64 que son los antiguos y ahí aparecen todititos, todos todos, y ahí debería aparecer al menos el papá.

Lo mismo respondió el contralor municipal Daniel Carrillo. Se pidió entrevista con la diputada pero no hubo respuesta.

No son los únicos casos, al menos cinco diputados y diputadas más fueron cuestionados e impugnados por ocupar espacios destinados a personas indígenas sin haberlo comprobado.

La panista veracruzana Karla Verónica González Cruz, diputada suplente que tomó la titularidad de la curul tras el deceso de la propietaria, presentó documentación falsa para sustentar su adscripción calificada, según confirmó el INE.

El priista Brasil Alberto Acosta Peña, diputado por el estado de México, presentó cartas de tres líderes antorchistas, en la verificación del INE uno de ellos dijo no tener ningún nombramiento formal de liderazgo, la segunda persona dijo que no recordaba haber firmado alguna carta a favor del candidato y que no pertenecía al movimiento antorchista. No hay constancia en los documentos que el INE entregó que se haya buscado a la tercera persona.

La morenista chiapaneca, Manuela del Carmen Obrador Narváez, públicamente conocida como prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, también fue impugnada pero la autoridad electoral consideró que los argumentos fueron “insuficientes para revocar su registro” y mantuvo su candidatura que eventualmente la llevó a la reelección.

El procedimiento fue iniciado por Crecencia Díaz, una maestra rural, también militante de Morena, y cuatro personas más, todas de origen maya Ch’ol y Tseltal. Cuestionaron la falta de “calidad de indígena” de la diputada, es decir, que realmente lo fuera.

Pero en su resolución, la Sala Regional de Xalapa del TEPJF consideró que al haber ganado la elección previa en 2018 en el distrito de Palenque, Chiapas, reconocido desde entonces como distrito indígena, “y al haber desempeñado ese cargo público ha generado un vínculo efectivo con la comunidad que pretende representar”.

Roberto Antonio Rubio Montejo, candidato de la Alianza JHH –Verde, PT y Morena–, también presentó documentación irregular, según la verificación del INE sólo uno de las tres personas firmantes de su carta de reconocimiento indígena pudo documentar oficialmente su cargo, aunque su impugnación fue rechazada por el TEPJF como extemporánea.

Otra militante del Verde, y candidata de JHH, la poblana Fátima Almendra Cruz Peláez, fue avalada por el Gobierno Nacional Indígena de México y luego repudiada por la dirigente de esa organización, Candelaria Lázaro, al ser entrevistada para este trabajo, por no cumplir con los acuerdos de trabajar a favor de los pueblos originarios.

De los cinco legisladores, solo Cruz Peláez concedió una entrevista, ahí reconoció tener una ascendencia indígena parcial, pero aseguró haber ayudado a los pueblos originarios con su trabajo como abogada.

En mi caso, como era en el tema legal, tuve la oportunidad de hacer algunas rectificaciones de actas de nacimiento, de darles asesoramiento (...), eso era lo que yo hacía en mi distrito (...) tengo raíces, sí, pero no al 100% indígena”, reconoció la legisladora.